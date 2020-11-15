«الدستور» تنشر الكتب المدرسية للصف الثالث الثانوي

تنشر "الدستور" كتب المرحلة الثانوية للصف الثالث الثانوي، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دخول الامتحانات بالكتب على نظام الأوبن بوك، ضمن فلسفة نظام التعليم الثانوي الجديد، ونظرًا لعدم طباعة الوزارة للكتب المدرسية، والاعتماد على وجودها بنظام البي دي اف للطلاب على موقع الوزارة.فيمكن للطلاب تحميل جميع المواد بالصف بالثالث الثانوي: