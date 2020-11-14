محمود سرور: علي الحجار قيمة فنية يفخر بها الغناء العربي

أكد الموسيقار محمود سرور، أن الفنان علي الحجار قيمة فنية كبيرة، وصاحب حالة فنية غير تقليدية، وارتبط صوته بالدراما المصرية العربية في أغاني المسلسلات.وقال سرور خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «TEN» إن عمار الشريعي كان يحب صوت على الحجار نظرا لكونه صوت مصري أصيل ومميز، حتى أنه كان يعتبره بمثابة قماشة واسعة تناسب الكثير من الأعمال المختلفة والمتنوعة.وأشار إلى أن على الحجار قيمة فنية تبدع وتزداد تألقا مع الزمان، ويقدم كل يوم أعمال غنائية جديدة ومتميزة، ولديه القدرة على لمس مشاعر الجمهور.