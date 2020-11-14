المعارضة التركية: الحكومة تقدم إحصائيات كاذبة عن كورونا

أعلن رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، اليوم السبت، أن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المعلن عنها رسميا في البلدية، تمثل أقل بـ 50 حالة من العدد الفعلي الذي وقع في إسطنبول وحدها.وطالب إمام أوغلو، في تصريحات نقلها موقع تركيا الآن، بضرورة إدارة أزمة تفشي الموجة الثانية من كورونا بكل شفافية، مؤكدا أن انتشار الفيروس وصل إلى درجة مقلقة للغاية.وقال: «عندما ننظر إلى عدد الوفيات المرسلة إلينا على أنها «مرض معدٍ» مع الملاحظات الخاصة بالمؤسسات الصحية، نجد أن هناك ما لا يقل عن 50 حالة أكثر من العدد المعلن عنه بمختلف أنحاء تركيا قد ماتوا في إسطنبول».وأضاف إمام أوغلو: «نصف عدد المرضى بفيروس كورونا موجودون في إسطنبول، تم فقد السيطرة على المدينة. لهذا السبب فإن الإغلاق التام 2-3 أسابيع أمر لا بد منه. إذا كانت هذه البيانات عن وزارة الصحة غير صحيحة، لا يمكنني معرفة فائدة ذلك. إذا كان هناك حل لهذا اشرحوا لنا وسنصفق. يجب أن أؤكد أنه ليس من الصواب تضليل أمتنا بمعلومات كاذبة».