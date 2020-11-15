6 فوائد مدهشة للإمساك بالأيدي
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
إسلام جمالطباعة
يوفر تشابك الأيدي عددًا من الفوائد الصحية بخلاف التعبير عن الحب والرعاية والمودة، وفقا لموقع "healthybuilderz" الطبى.
«يقلل من التوتر»
يمكنك خفض مستويات التوتر العالية ببساطة عن طريق الإمساك بيد شخص ما، سواء زوجة أو شخص مقرب لك.
«يقلل من القلق»
عندما تشعر بالقلق، يمكنك وضع المهدئ في فمك والانتظار لبضع دقائق حتى يبدأ في الظهور، أو يمكنك ببساطة إمساك يد شخص ما.
وأوضح الخبراء، أن إمساك الأيدي عندما تتعرض لهجوم القلق يجعلك تعلم أنك لست وحيدًا في هذا العالم المجنون، وهذا قوي بما يكفي لتخفيف تلك الأفكار المقلقة.
«يحارب الخوف»
صممت الطبيعة أدمغتنا للبحث عن الأيدي للاستيلاء عليها في كل مرة نشعر فيها بالخوف فأثناء مشاهدة فيلم رعب أو قبل التحدث أمام حشد من الناس، امسك يد شخص يساعد فى تقليل خوفك بشكل فعال إلى حد كبير.
«يخفف الألم»
يمكنك تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في كل مرة تشعر فيها بالألم، أو يمكنك أولًا محاولة مسك شخص تهتم لأمره ويهتم لأمرك أيضًا.
«يخفض ضغط الدم»
يمكن أن تتسبب المشاعر القوية في ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت ترغب في إعادة ضغط الدم إلى النطاق الطبيعي، فامسك بيد الشخص الذي تتعامل معه.
«يزيد من هرمون السعادة»
السعادة لا تأتي مع ثمن، وإحدى الطرق البسيطة للغاية للحصول على المزيد منها هي تشابك الأيدى، وهو شيء يمكن أن يجعلك تشعر بأنك مرغوب ومهم.
«يقلل من التوتر»
يمكنك خفض مستويات التوتر العالية ببساطة عن طريق الإمساك بيد شخص ما، سواء زوجة أو شخص مقرب لك.
«يقلل من القلق»
عندما تشعر بالقلق، يمكنك وضع المهدئ في فمك والانتظار لبضع دقائق حتى يبدأ في الظهور، أو يمكنك ببساطة إمساك يد شخص ما.
وأوضح الخبراء، أن إمساك الأيدي عندما تتعرض لهجوم القلق يجعلك تعلم أنك لست وحيدًا في هذا العالم المجنون، وهذا قوي بما يكفي لتخفيف تلك الأفكار المقلقة.
«يحارب الخوف»
صممت الطبيعة أدمغتنا للبحث عن الأيدي للاستيلاء عليها في كل مرة نشعر فيها بالخوف فأثناء مشاهدة فيلم رعب أو قبل التحدث أمام حشد من الناس، امسك يد شخص يساعد فى تقليل خوفك بشكل فعال إلى حد كبير.
«يخفف الألم»
يمكنك تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في كل مرة تشعر فيها بالألم، أو يمكنك أولًا محاولة مسك شخص تهتم لأمره ويهتم لأمرك أيضًا.
«يخفض ضغط الدم»
يمكن أن تتسبب المشاعر القوية في ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت ترغب في إعادة ضغط الدم إلى النطاق الطبيعي، فامسك بيد الشخص الذي تتعامل معه.
«يزيد من هرمون السعادة»
السعادة لا تأتي مع ثمن، وإحدى الطرق البسيطة للغاية للحصول على المزيد منها هي تشابك الأيدى، وهو شيء يمكن أن يجعلك تشعر بأنك مرغوب ومهم.