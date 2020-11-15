6 فوائد مدهشة للإمساك بالأيدي

«يقلل من التوتر»

«يقلل من القلق»

«يحارب الخوف»

«يخفف الألم»

«يخفض ضغط الدم»

«يزيد من هرمون السعادة»

يوفر تشابك الأيدي عددًا من الفوائد الصحية بخلاف التعبير عن الحب والرعاية والمودة، وفقا لموقع "healthybuilderz" الطبى.يمكنك خفض مستويات التوتر العالية ببساطة عن طريق الإمساك بيد شخص ما، سواء زوجة أو شخص مقرب لك.عندما تشعر بالقلق، يمكنك وضع المهدئ في فمك والانتظار لبضع دقائق حتى يبدأ في الظهور، أو يمكنك ببساطة إمساك يد شخص ما.وأوضح الخبراء، أن إمساك الأيدي عندما تتعرض لهجوم القلق يجعلك تعلم أنك لست وحيدًا في هذا العالم المجنون، وهذا قوي بما يكفي لتخفيف تلك الأفكار المقلقة.صممت الطبيعة أدمغتنا للبحث عن الأيدي للاستيلاء عليها في كل مرة نشعر فيها بالخوف فأثناء مشاهدة فيلم رعب أو قبل التحدث أمام حشد من الناس، امسك يد شخص يساعد فى تقليل خوفك بشكل فعال إلى حد كبير.يمكنك تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في كل مرة تشعر فيها بالألم، أو يمكنك أولًا محاولة مسك شخص تهتم لأمره ويهتم لأمرك أيضًا.يمكن أن تتسبب المشاعر القوية في ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت ترغب في إعادة ضغط الدم إلى النطاق الطبيعي، فامسك بيد الشخص الذي تتعامل معه.السعادة لا تأتي مع ثمن، وإحدى الطرق البسيطة للغاية للحصول على المزيد منها هي تشابك الأيدى، وهو شيء يمكن أن يجعلك تشعر بأنك مرغوب ومهم.