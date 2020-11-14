طيران مجهول يقصف قوات الجيش السوري بدير الزور

قصف طيران مجهول، السبت، مناطق انتشار قوات الجيش السوري والقوات الرديفة له في بادية موحسن بريف دير الزور.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد بعد ظهر السبت، غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لإيران، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.وأشار المرصد إلى أنه لم ترد معلومات إلى الآن عن الخسائر بشرية، عقب ذلك اتجه الطيران نحو مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.