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تقارير ومتابعات

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:16 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية التجارية
شيماء حسين
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احتلت نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020، محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة حيث يشعر طلاب الدبلومات الفنية التجارية الذين أدوا اختبارات المعادلة المؤهلة لدخول كلية تجارة بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2020 – 2021 بالقلق حيث أنها انتهت في 30 سبتمبر الماضي ولم تظهر نتيجتهم -حتى الآن - يستعرض الدستور رابط معرفة نتيجة المعادلة إلكترونيا والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التجارة بجميع الجامعات.


نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية التجارية الذين أدوا اختبارات المعادلة المؤهلة لدخول كلية تجارة بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2020 – 2021، نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020 حيث أكد المجلس الأعلى للجامعات إعلانها خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الرسمي لكل كلية على حد بادخال رقم جلوس الطالب الذي أدى الاختبارات، وذلك لتوفير وقت وجهد السفر ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد العديد من الأرواح من سكان جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة ولم يكتشف له العلماء لقاح له -حتى الآن- والذي بدأ تفشي العدوى في الصين بداية عام 2020.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية التجارية الذين أدوا اختبارات المعادلة المؤهلة لدخول كلية تجارة بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2020 – 2021 الحصول على النتيجة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للجامعة التي أدى الطالب اختبار المعادلة بها

اختيار كلية التجارة

اختيار نتيجة معادلة الدبلومات الفنية

كتابة رقم الاستعلام الذي حصل عليه الطلاب أثناء الدراسة

كتابة رقم جلوس الطالب في المعادلة

الضغط على كلمة نتيجة

ظهور النتيجة بالتفاصيل

 

تعرف على عدد الذين أدوا اختبارات معادلة الدبلومات الفنية التجارية


وفقا للمجلس الأعلى للجامعات ينتظر نحو 12 ألف طالب حاليا نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020 بجميع الجامعات المصرية حيث درسوا المواد المعادلة للثانوية العامة والتي تؤهلهم إلى الالتحاق بكلية التجارة في الجامعات المصرية الراغبين فيها والتي يتم ترشيحهم إليها وفقا للتوزيع الجغرافي الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقليل نسبة الاغتراب بين الطلاب المصريين.


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