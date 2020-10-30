رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

ينتظر الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية "التجارية"، نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 المؤهلة لالتحاق بكلية التجارة بجميع الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2020 -2021، المزمع إعلانها خلال الساعات القادمة حيث أدى امتحان المعادلة قرابة 12 ألف طالب في جميع الجامعات المصرية والتي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، ويستعرض "الدستور" موعد إعلان النتيجة و ونسبة النجاح في المعادلة المؤهلة لدخول الكلية.

نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

بحسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع كليات التجارة بالجامعات المصرية انتهت من إعداد نتيجة المعادلة التي تؤهل طلاب الدبلومات الفنية من دخول كلية التجارة للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لكل كلية أدى فيها الطالب امتحانات المعادلة على حد عقب إدخال كل طالب رقم جلوسه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الأشهر الماضية وحصد أرواح الملايين من سكان العالم ولم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن.





نتيجة معادلة التجارة إلكترونيا من خلال موقع الجامعة الرسمي

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية "التجارية" الذين أدوا امتحانات المعادلة التي تؤهلهم للالتحاق بكلية التجارة الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للكلية التجارية من خلال موقع الجامعة التي أدى فيها الطالب امتحانات المعادلة

اختيار نتيجة المعادلة

كتابة الرقم السري الذي حصل عليه الطلاب خلال أداء الامتحانات

إدخال البيانات الطالب بشكل صحيح "الاسم بالكامل، نوع الدبلوم الفني، ونظامه، ..."

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر النتيجة

سوف تظهر نتيجة الطالب بالتفصيل

روابط كليات التجارة لمعرفة نتيجة معادلة الدبلومات الفنية

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 من خلال روابط أكبر 3 جامعات هى كلية التجارة جامعة القاهرة والتي يمكن معرفة نتيجة المعادلة من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وكلية التجارة جامعة عين شمس والتي يمكن معرفة نتيجة المعادلة من خلال هذا الرابط ( من هنا)، وكلية التجارة جامعة حلوان والتي يمكن معرفة نتيجة المعادلة من خلال هذا الرابط ( من هنا).

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