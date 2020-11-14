اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

عثرت بعثة أثرية مصرية روسية مشتركة، تعمل بمنطقة دير البنات التابعة لمحافظة الفيوم في مصر، على عملات أثرية نادرة ترجع إلى العصر العباسي.وقال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة عثرت خلال عملها بالمنطقة على لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين، يحمل رموزًا غير واضحة، وعند فتحها عثر بداخلها على 28 دينارًا من الذهب، إلى جانب خمس قطع صغيرة من الدنانير، ترجع جميعها إلى عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله.وكانت البعثة قد عثرت في المنطقة، في وقت سابق، على عدد من المومياوات ترجع للعصر اليوناني الروماني، ما يعكس ثراء تلك المنطقة تاريخيًا، إذ تضم آثارًا ترجع إلى حقب تاريخية متنوعة.وتعمل البعثة المصرية الروسية منذ عام 2003.