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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بورصة الأسعار الشهرية.. صعود الخضار والدواجن وتراجع اللحوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
المركزى للتعبئة العامة
المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تغيرات الأسعار على المستويين الشهرى والسنوى، خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، والشهر السابق له من نفس العام، والتى أظهرت ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، فإن متوسط سعر بيع كيلو دجاج مزارع بلغ 25.92 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 مقابل 25.14 جنيه خلال شهر سبتمبر من نفس العام، بنسبة زيادة قدرها 3.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 25.42 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 2%.

بينما تراجع متوسط سعر بيع كيلو لحم بقرى وجاموسى كندوز لـ 134.32 جنيه خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 135.42 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، ولحم ضأن بلدى 140.37 جنيه للكيلو خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 141.09 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، ولحم بقرى مجمد مستورد 77.69 جنيه للكيلو خلال أكتوبر 2020 مقابل 77.93 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.

وارتفع متوسط سعر بيع كيلو طماطم لـ 6.88 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 مقابل 6.22 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.10 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%، كما ارتفع متوسط سعر كيلو كوسة لـ 8.16 جنيه خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 7.52 جنيه خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة زيادة 8.5%.

وسجل متوسط سعر بيع كيلو بصل 5.64 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 مقابل 5.49 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.32 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23%، وارتفع متوسط سعر كيلو ثوم لـ 28.69 جنيه خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 26.47 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.

كما بلغ متوسط سعر بيع كيلو فلفل أخضر رومى 6.44 جنيه فى شهر أكتوبر 2020 مقابل 5.76 جنيه فى شهر سبتمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 11.8%، بينما كان متوسط سعر البيع 5.92 جنيه فى شهر أكتوبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 8.8%.

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