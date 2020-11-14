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منوعات

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:36 ص
مبادرة أوروجواى وكولومبيا
مبادرة أوروجواى وكولومبيا
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حقق منتخب أوروجواي فوزًا ثمينًا على مضيفه الكولومبي بثلاثية نظيفة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في الجولة الثالثة من التصفيات.

وأنهى منتخب أوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله إدينسون كافاني في الدقيقة الخامسة، وفي الشوط الثاني عزز المنتخب تقدمه بالهدف الثاني، الذي سجله لويس سواريز من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة قائمة هدافي التصفيات حتى الآن، علما بأن جميع الأهداف الأربعة جاءت من ضربات جزاء.

واختتم البديل داروين نونيز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 73، فيما شهدت الدقيقة 90 طرد اللاعب الكولومبي ياري مينا، لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وكان منتخب أوروجواي خسر (2-4) في الجولة الماضية أمام نظيره الإكوادوري، لكنه استعاد اتزانه من خلال الفوز الثمين على المنتخب الكولومبي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم للمركز الثالث مناصفة مع الإكوادور، وبفارق الأهداف فقط خلف البرازيل، وبفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر.

وتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي، وذلك بعدما مني الفريق بهزيمته الأولى في التصفيات الحالية.

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