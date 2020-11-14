رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الأرز تقفز إلى 349 دولارا للطن اليوم السبت

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:40 ص
أسعار الأرز
أسعار الأرز
طارق عتمان – دعاء ابو العزم
طباعة
شهدت أسعار الأرز اليوم السبت 14 نوفمبر ارتفاعا نسبيا، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو349 دولار بارتفاع 2.3 سنتا عن الأسبوع الماضي، وسجلت أسعار الأرز الشعير في مصر نحو 3150 جنيها للطن رفيع الحبة ونحو 3300 جنيه للطن عريض الحبة، في حين سجل أسعار الأرز الأبيض نحو 5500 رفع الحبة وونحو 6000 جنيه لطن الأرز عريض الحبة.

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب في محلات التجزئة بين 6.5 جنيه للأرز رفيع الحبة و8 جنيهات للأرز عريض الحبة مقابل 7.5 جنيه و9 جنيهات للارز المعبأ في حين تراوح سعر الشكارة 25 كيلو بين 160 – 190 جنيه بحسب نوع الحبة.

وتستهلك مصر 2.6 مليون طن من الأرز سنويا في حين تم إنتاج نحو 5.7 مليون طن خلال عام 2019 من محصول الأرز، على أن يتم تصدير نحو 3 ملايين طن الفائض أو تخزينه، حيث يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر من كل عام، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي للأرز أبيض خلال الموسم الحالي إلى نحو 3.8 مليون طن.

وتبلغ مساحة الأراضي لهذا المحصول سنويا نحو 1.1 مليون فدان منها 724 فدانًا تروي باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار الحبوب 6.8 % في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 3.9 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

«الصحة»: 12 وفاة و224 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 14-11-2020

المغرب يفوز على أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى

أمسية شعرية لمناقشة ديوان «الزمن» بجزويت الإسكندرية

جمعية محبى الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزى.. اليوم