أسعار الأرز تقفز إلى 349 دولارا للطن اليوم السبت

شهدت أسعار الأرز اليوم السبت 14 نوفمبر ارتفاعا نسبيا، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو349 دولار بارتفاع 2.3 سنتا عن الأسبوع الماضي، وسجلت أسعار الأرز الشعير في مصر نحو 3150 جنيها للطن رفيع الحبة ونحو 3300 جنيه للطن عريض الحبة، في حين سجل أسعار الأرز الأبيض نحو 5500 رفع الحبة وونحو 6000 جنيه لطن الأرز عريض الحبة.وتراوح سعر كيلو الأرز السائب في محلات التجزئة بين 6.5 جنيه للأرز رفيع الحبة و8 جنيهات للأرز عريض الحبة مقابل 7.5 جنيه و9 جنيهات للارز المعبأ في حين تراوح سعر الشكارة 25 كيلو بين 160 – 190 جنيه بحسب نوع الحبة.وتستهلك مصر 2.6 مليون طن من الأرز سنويا في حين تم إنتاج نحو 5.7 مليون طن خلال عام 2019 من محصول الأرز، على أن يتم تصدير نحو 3 ملايين طن الفائض أو تخزينه، حيث يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر من كل عام، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي للأرز أبيض خلال الموسم الحالي إلى نحو 3.8 مليون طن.وتبلغ مساحة الأراضي لهذا المحصول سنويا نحو 1.1 مليون فدان منها 724 فدانًا تروي باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار الحبوب 6.8 % في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 3.9 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.