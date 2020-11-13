منسق الإرهاب بأوروبا: السعودية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب

قال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في أوروبا جيل دي كيركوف، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.وأكد دي كيركوف، أن التهديدات الأمنية كبيرة في أوروبا رغم تفكيك تنظيم داعش الإرهابي.وكانت الشرطة الهولندية أعلنت، أمس الخميس، أن السفارة السعودية في لاهاي تعرضت لإطلاق نار، وأن البحث جارٍ عن مصدر النيران. يأتي ذلك غداة تفجير في مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى بحضور دبلوماسيين غربيين.وأكدت الشرطة أن إطلاق النار لم يسفر عن سقوط جرحى، وأضافت أنها تواصل أعمال البحث، وطالبت من لديه معلومات بالإدلاء بها.وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جارٍ لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار، وإنه من غير الواضح من ورائه.ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبًا ناجمًا عن رصاص في المبنى ونشرت صورًا تبدو فيها ثقوب في النوافذ. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.