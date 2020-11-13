رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منسق الإرهاب بأوروبا: السعودية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإرهاب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:17 م
جيل دي كيركوف
جيل دي كيركوف
منار أحمد
طباعة
قال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في أوروبا جيل دي كيركوف، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.

وأكد دي كيركوف، أن التهديدات الأمنية كبيرة في أوروبا رغم تفكيك تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت، أمس الخميس، أن السفارة السعودية في لاهاي تعرضت لإطلاق نار، وأن البحث جارٍ عن مصدر النيران. يأتي ذلك غداة تفجير في مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى بحضور دبلوماسيين غربيين.

وأكدت الشرطة أن إطلاق النار لم يسفر عن سقوط جرحى، وأضافت أنها تواصل أعمال البحث، وطالبت من لديه معلومات بالإدلاء بها.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جارٍ لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار، وإنه من غير الواضح من ورائه.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبًا ناجمًا عن رصاص في المبنى ونشرت صورًا تبدو فيها ثقوب في النوافذ. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

«عندما طلب لاعبي منتخب زائير قرودا».. حكايات من بطولة أمم إفريقيا

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

صدور كتاب «داعش شرعنة التوحش» لـ وفاء صندى

حكاية صورة.. عندما تخلى توفيق الحكيم عن بخله من أجل أم كلثوم

ناشرون من «الأعلى للثقافة» يقترحون إطلاق معارض للكتب المخفضة