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عالم

موريتانيا تدعو لحل توافقي ينهي التوتر في الكركرات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:51 م
التوتر في الكركرات
التوتر في الكركرات
منار أحمد
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أكدت خارجية موريتانيا، أنه تجري اتصالات لتهدئة التوتر في منطقة الكركرات، وفقا لقناة العربية الاخبارية.

ودعت خارجية موريتانيا، لحل توافقي ينهي التوتر في الكركرات على حدودنا الشمالية.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، لطرد ميليشيات البوليساريو، "من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، إنه "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له".

وأضافت: "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

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