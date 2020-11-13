استشاري طب نفسي يقدم نصائح لـ«صلاح» بعد إصابته بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا.وعلى الفور اتبع الاتحاد بروتكول العلاج، حيث تم عزله على الرغم من عدم ظهور أي أعراض.وتدور الشكوك حول إصابته بسبب تواجده بحفل زفاف شقيقة الذي كان منذ أيام، الأمر الذي يثير القلق بين أفراد عائلته حول إصابتهم.وفي هذا التقرير قدم الدكتور أحمد هلال استشاري الطب النفسي نصائح لمساعدة اللاعب على الشفاء سريعا.أكد «هلال» ضرورة تناول العلاج والالتزام بالحجر المنزلي وتجنب مخالطة الآخرين، وممارسة التمارين الرياضية فهي تزيد من مناعة الجسم.وأشار إلى ضرورة إشغال وقت اللاعب بشيء محبب ومفضل كالقراءة أو مشاهدة التلفاز، لافتا إلى ضرورة تجنب سماع الأخبار السيئة والسلبية الخاصة بالفيروس.