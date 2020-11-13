رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أممى: 100 يوم على وقوع انفجار بيروت دون محاسبة أو عدالة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:48 م
يان كوبيش
يان كوبيش
أ ش أ
طباعة
انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، عدم وضوح الرؤية إزاء مسار التحقيقات القضائية المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري، وعدم خضوع أي شخص للمساءلة أو المحاسبة أمام القضاء حتى الآن، على الرغم من مُضي 100 يوم على وقوع الانفجار المدمر.

وقال المنسق الأممي في تصريح له، اليوم الجمعة: "مائة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار ميناء بيروت البحري.. مائة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد، ولا محاسبة ولا عدالة".

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وشارك خبراء دوليون، من بينهم فريق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) إلى جانب الفرق اللبنانية المحلية، في عمليات التحري والتقصي والفحص الفني داخل مسرح الانفجار في سبيل تحديد الملابسات وأسباب وقوع الانفجار.

ونفذ أهالي الضحايا وعدد كبير من المتظاهرين سلسلة من الوقفات الاحتجاجية خلال الآونة الأخيرة، احتجاجًا على عدم الانتهاء حتى الآن من التحقيقات التى يباشرها المحقق العدلى (قاضي التحقيق) فادي صوان، والكشف عن المتسببين وراء وقوع الانفجار ومحاسبتهم، معربين عن تخوفهم من وقوع تدخلات وضغوط سياسية تؤثر على نزاهة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

بعد إشعال النار بملابسه.. زوجة الإخواني محمد حسني: «طلبت الخلع»

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

image description

انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع ضحايا بأسيوط

image description

محافظة أسيوط يستمع لمخطط استراتيجي جديد لمدينة القوصية

image description

حملات لتحسين حالة الطرق العامة بأسيوط تيسيرا على المواطنين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«مجدي يعقوب.. أسطورة الطب» بثقافة الجيزة

زيزيت سالم تكتب: الطريق والبحر في رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني

انطلاق مهرجان القاهرة الدولى الـ12 لموسيقى الجاز اليوم

«ثقافة العيش المشترك» على طاولة قصر ثقافة الأقصر