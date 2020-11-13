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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تعلق على نية ترامب حظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:05 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الصينية، ردا على الحظر الذي ينوي ترامب فرضه على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش، إن بكين تحث واشنطن على وقف قمعها التعسفي للاستثمارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وين بين، للصحفيين اليوم الجمعة، إن حكومة الولايات المتحدة تمارس "تشويها شرسا لسمعة" التكامل العسكري-المدني الصيني، وإن الصين ستدافع بقوة عن حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت أمس الخميس عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقول واشنطن إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترامب، تضع اللمسات الأخيرة على هذا الأمر التنفيذي.

وقد يؤثر القرار على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل "الصين للاتصالات" و"تشاينا موبايل" و"هيكفيجن" لأجهزة المراقبة.

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