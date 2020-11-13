طريقة تحضير الفطائر من المطبخ البرتغالي

مكونات العجينة:

مكونات الحشو:

مكونات الوجه:

طريقة التحضير:

يعتبر المطبخ البرتغالي من أعرق المطابخ الاوربية، فهو يمتاز بالوجبات ذات المذاق الشهي.ونقدم وجبة تناسب الأطفال، يمكن الاعتماد عليها فى الافطار وهي "الفطائر البرتغالية".٤كوب دقيقثلث كوب زيتكوب ونصف ماء دافئم ك خميرة فوريةم ك سكرم ص ملحسجقصلصلةشرائح جبنة شيدرشرائح جبنة موتزريلاشرائح زيتون أخضرطماطم مكعباتبقدونسبيضةشرائح طماطم - بقدونسفي بولة نخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة والزيت والماء جيدا ونتركها حتي تختمر.نفردها علي شكل مستطيل وفي منتصف العجينة نضع مكونات الحشو وتدهن بالصلصة ثم شرائح الجبنة والزيتون والطماطم والسجق والبقدونس.تغلق العجينة علي بعضها ثم تقطع كل قطعة علي حدة وتوضع في الصينية حتي تختمر لمدة نصف ساعة ثم تدخل الفرن لمدة ١٥ دقيقة.