طريقة تحضير الفطائر من المطبخ البرتغالي
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:56 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر المطبخ البرتغالي من أعرق المطابخ الاوربية، فهو يمتاز بالوجبات ذات المذاق الشهي.
ونقدم وجبة تناسب الأطفال، يمكن الاعتماد عليها فى الافطار وهي "الفطائر البرتغالية".
مكونات العجينة:
٤كوب دقيق
ثلث كوب زيت
كوب ونصف ماء دافئ
م ك خميرة فورية
م ك سكر
م ص ملح
مكونات الحشو:
سجق
صلصلة
شرائح جبنة شيدر
شرائح جبنة موتزريلا
شرائح زيتون أخضر
طماطم مكعبات
بقدونس
مكونات الوجه:
بيضة
شرائح طماطم - بقدونس
طريقة التحضير:
في بولة نخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة والزيت والماء جيدا ونتركها حتي تختمر.
نفردها علي شكل مستطيل وفي منتصف العجينة نضع مكونات الحشو وتدهن بالصلصة ثم شرائح الجبنة والزيتون والطماطم والسجق والبقدونس.
تغلق العجينة علي بعضها ثم تقطع كل قطعة علي حدة وتوضع في الصينية حتي تختمر لمدة نصف ساعة ثم تدخل الفرن لمدة ١٥ دقيقة.
ونقدم وجبة تناسب الأطفال، يمكن الاعتماد عليها فى الافطار وهي "الفطائر البرتغالية".
مكونات العجينة:
٤كوب دقيق
ثلث كوب زيت
كوب ونصف ماء دافئ
م ك خميرة فورية
م ك سكر
م ص ملح
مكونات الحشو:
سجق
صلصلة
شرائح جبنة شيدر
شرائح جبنة موتزريلا
شرائح زيتون أخضر
طماطم مكعبات
بقدونس
مكونات الوجه:
بيضة
شرائح طماطم - بقدونس
طريقة التحضير:
في بولة نخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة والزيت والماء جيدا ونتركها حتي تختمر.
نفردها علي شكل مستطيل وفي منتصف العجينة نضع مكونات الحشو وتدهن بالصلصة ثم شرائح الجبنة والزيتون والطماطم والسجق والبقدونس.
تغلق العجينة علي بعضها ثم تقطع كل قطعة علي حدة وتوضع في الصينية حتي تختمر لمدة نصف ساعة ثم تدخل الفرن لمدة ١٥ دقيقة.