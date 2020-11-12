مصر تستورد جمبري بـ91.2 مليون دولار في 8 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن واردات المصريين من الجمبري المجمد بلغت 91.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2020، مقابل 98.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.4% خلال عام.فيما سجلت واردات المصريين من أسماك التونة ارتفاعًا بنسبة 18% لتسجل 121.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 102.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 18.5 مليون دولار.يشار إلى أن جملة واردات مصر من السلع الغذائية قد هبطت إلى حدود 5.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 6 مليارات دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 6.6% خلال عام.