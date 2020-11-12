طارق الفقي: نسعى لإبراز الإمكانيات الأثرية والتاريخية لسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس بمركز البلينا، يرافقه أشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وتفقد المحافظ معبد سيتي الأول، ومركز خدمة الزائرين، ومعبد الأوريون.وبدأ المحافظ جولته بتفقد معبد سيتي الأول واستمع إلى شرح مفصل من أشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج عن المعبد ومكوناته ومراحل التطوير المختلفة التي مر بها والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، ويرجع تاريخ المعبد لأكثر من 3500 سنة قبل الميلاد.وتعد منطقة أبيدوس من المناطق الأثرية المهمة في مصر القديمة وكانت بمثابة مقصد لحجاج القدماء المصريين عند الإله أوزيريس، الذي من المعتقد أنه دفن بها، كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة، ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملكًا من أعظم ملوك مصر.وتفقد المحافظ مركز خدمة الزائرين، الذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في أبريل العام الماضي، ويضم قاعة عرض مرئي، وغرفة شباك تذاكر، و4 غرف إدارية، وكافيتريا ودورات مياه، وساحة انتظار للسيارات بمساحة 250 مترًا.وزار معبد الأوريون الذي يعد المعبد الفريد من نوعه في مصر، فهو مبني ذو طبيعة مائية في نشأته أنشئ على عيون مائية جوفية قديمة ويقع خلف معبد سيتي الأول على مستوى منخفض يبلغ 18 مترا، وتم الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية به وافتتاحه في أبريل العام الماضي.وأشار "الفقي" إلى ضرورة إبراز جمال المحافظة وتاريخها الأثري والحضاري العريق، وأن تظهر سوهاج بشكل مختلف، لافتا إلى أهمية إبراز الإمكانيات الأثرية، والتاريخية، والسياحية للمحافظة، كونها مصدر دخل مهمًا لأبناء سوهاج، مؤكدا الدعم التام من المحافظة لاستكمال تطوير المنطقة لتصبح مزارا سياحيا عالميا.