«مش مشلولة»..جيران سيدة الزحف علي السلم يكشفون تفاصيل جديدة(فيديو)

بث عدد من جيران فكرية مصطفي السيدة التي انتشر لها فيديو وهي تزحف علي السلم بعد طردها على يد إبنها فيديو لايف معها من أمام مركز أبو حماد بالشرقية.وقال الأهالي خلال الفيديو إنها ليست مشلولة،يجب علينا تصحيح المعلومات فالسيدة حزينه علي إبنها بعد القبض عليه وتنتظره أمام قسم الشرطة.وقالت السيدة خلال الفيديو:" أعيش مع إبني الذي يصرف علي بعد وفاة والده، فهو يأكلني ويشربني وقد ساعدني أن أعمل عمرة ٨ مرات ".وأضافت:" الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا كان من عام علي سبيل الهزار، نشرته ابنتي مني بسبب خلافات شخصية بينها وبين أخيها".كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، قد ألقت القبض فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على" سعيد غ " شاب ظهر فى مقطع فيديو وهو يهين والدته المسنة بقرية العباسة، وتم إصطحابه إلى ديوان المركز لسؤاله عن الفيديو المتدوال.