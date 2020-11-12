«مش مشلولة»..جيران سيدة الزحف علي السلم يكشفون تفاصيل جديدة(فيديو)
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:14 م
ريم محمودطباعة
بث عدد من جيران فكرية مصطفي السيدة التي انتشر لها فيديو وهي تزحف علي السلم بعد طردها على يد إبنها فيديو لايف معها من أمام مركز أبو حماد بالشرقية.
وقال الأهالي خلال الفيديو إنها ليست مشلولة،يجب علينا تصحيح المعلومات فالسيدة حزينه علي إبنها بعد القبض عليه وتنتظره أمام قسم الشرطة.
وقالت السيدة خلال الفيديو:" أعيش مع إبني الذي يصرف علي بعد وفاة والده، فهو يأكلني ويشربني وقد ساعدني أن أعمل عمرة ٨ مرات ".
وأضافت:" الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا كان من عام علي سبيل الهزار، نشرته ابنتي مني بسبب خلافات شخصية بينها وبين أخيها".
كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، قد ألقت القبض فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على" سعيد غ " شاب ظهر فى مقطع فيديو وهو يهين والدته المسنة بقرية العباسة، وتم إصطحابه إلى ديوان المركز لسؤاله عن الفيديو المتدوال.
لينك فيديو البث اضغط هنا
وقال الأهالي خلال الفيديو إنها ليست مشلولة،يجب علينا تصحيح المعلومات فالسيدة حزينه علي إبنها بعد القبض عليه وتنتظره أمام قسم الشرطة.
وقالت السيدة خلال الفيديو:" أعيش مع إبني الذي يصرف علي بعد وفاة والده، فهو يأكلني ويشربني وقد ساعدني أن أعمل عمرة ٨ مرات ".
وأضافت:" الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا كان من عام علي سبيل الهزار، نشرته ابنتي مني بسبب خلافات شخصية بينها وبين أخيها".
كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، قد ألقت القبض فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على" سعيد غ " شاب ظهر فى مقطع فيديو وهو يهين والدته المسنة بقرية العباسة، وتم إصطحابه إلى ديوان المركز لسؤاله عن الفيديو المتدوال.
لينك فيديو البث اضغط هنا