ألمانيا: إجراءات الإغلاق قد تستمر طوال فصل الشتاء

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، من أن إجراءات الإغلاق المفروضة حاليًا في البلاد قد تستمر طوال فصل الشتاء مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال شبان- في تصريحات إعلامية نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- إنه قد لا يسمح بحفلات الكريسماس الكبيرة أو التجمعات الاجتماعية التي تضم أكثر من 10 أو 15 شخصًا، وتابع "علينا إدارة الأمر سويًا لكي نعبر هذا الشتاء بأرقام منخفضة".وكان معهد "روبرت كوخ"، سجل 21 ألفًا و866 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد.