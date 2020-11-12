3.4 مليار دولار خسائر للمرة الأولى في الطيران الإماراتي

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن تسجيلها خسائر بـ3،4 مليار دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وذلك بسبب الأزمة التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا.وسجلت الإمارات 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 145 ألفًا و599 إصابة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 520 حالة، وأشارت إلى أنه تم شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 140 ألفًا و442 حالة.