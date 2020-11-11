رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الممرض السفاح».. جرائم المرضى بألمانيا تعود مرة أخرى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:12 م
الممرض السفاح
الممرض السفاح
أبوزيد على
طباعة
أعادت حادثة الاشتباه في مقتل 3 مرضى على يد ممرض بألمانيا، قضية «الممرض السفاح» إلى الأذهان مرة أخرى، الذي ارتبط اسمه بسلسلة الجرائم التي راح ضحاياها العديد من المرضى بألمانيا.

وذكرت وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء، نقلًا عن مكتب النيابة العامة في مدينة ميونيخ بألمانيا، أن السلطات تشتبه في أن ممرضًا قتل 3 مرضى على الأقل.

وأوضحت الوكالة أنه يعتقد أن الممرض البالغ من العمر 24 عامًا، أعطى عن قصد جرعات زائدة من الأدوية للمرضى في مستشفى «ريشتس دير إيزار» في ميونيخ.

فيما لفت معاون انتباه الإدارة إلى تصرفات الممرض الذي يعمل في المستشفى منذ يوليو بعدما لاحظ تدهورًا مفاجئًا في صحة المرضى.

كما أظهرت فحوصات الدم لاحقًا أن المرضى تم حقنهم بجرعات زائدة من دواء لم يوصف لهم، بالإضافة إلى أن اثنين من المرضى هما في التسعين من العمر، في حين أن المريضة الـ3 تبلغ 54 عامًا، وتحسن وضع اثنين منهم في حين لا يزال الشخص الثالث في العناية الفائقة.

وتعيد هذه القصة إلى الأذهان قصة الممرض السفاح نيلز هوجل، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في يونيو 2019 بعد قتله 85 مريضًا على الأقل في مستشفيين في شمال غرب ألمانيا.

وتشتبه السلطات في أن حصيلة ضحاياه الفعلية قد تتخطى 200.

يذكر أن القضاء الألماني فرض عقوبة السجن مدى الحياة على ممرض بولندي يعالج المرضى في منازلهم قتل 3 من مرضاه بجرعات زائدة من الأنسولين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

مصدر بـ«الصحة»: موجة كورونا الثانية ستكون أشد فتكا

الصور

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

«المتمرد الضال».. رواية جديدة للكاتب غصن سعيد الجنيبي

«شعرية الأحلام في الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن

«المرأة حينما تعيد كتابة التاريخ».. سردية بديلة للمهمشين

الأعلى للثقافة يعيد سلسلة «أبحاث المؤتمرات»