مع مراعاة الإجراءات.. مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 بجميع الوزارات والهيئات

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020، تشغل بال العديد من الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، نظرا للاختلافات الصغيرة في مواعيد الصرف ببعض الشهور، لارتباطها ببعض المناسبات، حيث تبدأ وزارة المالية صرف المرتبات لشهر 11 لحوالي ستة ملايين موظف وعامل في الدولة على أن تستمر لمدة 3 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020

وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية عن صرف المرتبات الخاصة بشهر نوفمبر 2020 خلال أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2020، لكل وزارة وهيئة، وقررت الوزارة صرف مرتبات العاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر 2020، ويوم 25 صرف المرتبات لـ 17 وزارة وهيئة، وصرف مرتبات 9 وزارات يوم 26 نوفمبر 2020، وذلك منعا للتكدس والازدحام في ظل استمرار مكافحة فيروس كورونا، وسيتم صرفها في ماكينات الصراف الآلي.





وتقرر بدء صرف مرتبات الخاصة بشهر ديسمبر12 للعاملين في 27 وزارة وهيئة في يوم 22 ديسمبر 2020، على أن يليه بدء صرف مرتبات حوالي 17 وزارة وهيئة يوم 23-12-2020، ثم بدء صرف مرتبات حوالي 9 وزارات وهيئات يوم 24-12-2020.





يذكر أن الحكومة أوضحت أن موعد صرف المرتبات في آخر ثلاثة شهور يتم تقسيمها في الصرف على ثلاثة دفعات حرصا على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وحفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للازدحام بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر أيام 25، 26، 27 أكتوبر، وصرف مرتبات نوفمبر أيام 24، 25، 26، وأما في شهر ديسمبر تصرف المرتبات أيام 22، 23، 24 ديسمبر المقبل آخر شهور عام 2020، حيث تحرص وزارة المالية على عدم وضع مواعيد موحدة لجميع الوزارات والهيئات من باب تنظيم المنظر العام وعدم انعكاس مظاهر التكدس والحد من التجمعات والتي قد يتسبب في ذلك انتقال العديد من الفيروسات.





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