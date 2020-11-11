«المهن الطبية» يبدأ صرف معاشات نوفمبر للأعضاء والورثة

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن بدء صرف دفعة معاشات نوفمبر عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، والورثة.وبلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع 98 ألفًا و727 طبيبًا؛ 63 ألف و652 طبيبًا بشريًا، 16 ألفًا و536 صيدليًا، 7 آلاف و405 أسنان، و11 ألفًا و143 بيطريًا.وبلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء طبقًا لآخر صرف خلال العام الجاري، 262 مليون جنيه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمعاشات عن عام 2020، مبلغ 953 مليون جنيه.