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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة المنيا» تنظم ندوات حول «كورونا» بالإدارات التعليمية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:25 م
صحة المنيا
صحة المنيا
المنيا ـ على حسين
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نظمت الإدارة الثقافية بمديرية الصحة بالمنيا، عدة ندوات توعوية حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بمسرح مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بحضور عدد من المدرسين والطلبة ومشرفي المدارس.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الندوة تأتي ضمن مجموعة من الندوات التوعوية حول كيفية مكافحة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الندوات تهدف للتوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم شرح كيفية انتقال المرض وكيفية الوقاية من فيروس كورونا باتباع إجراءات التباعد اجتماعي وكل الإجراءات الوقائية للجسم عن طريق غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وارتداء الكمامة التي تحمي من خطر الإصابة بالفيروس، وعدم ملامسة العين أو الأنف أو الفم وأهمية الغذاء الصحي لتقوية مناعة الجسم وممارسة الرياضة.

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