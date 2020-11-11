بحفل كامل العدد.. على الحجار يختتم مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

اختتم الفنان الكبير علي الحجار، فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 مساء أمس الثلاثاء، بمسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث أحيا حفلًا فنيًا بصوته الذي يحمل المذاق المصري الأصيل وحنجرته الذهبية، مغردًا تحت سماء أوبرا الإسكندرية بمجموعة من أعماله المتميزة والتي تعطش لها جمهور الإسكندرية.وشذى «الحجار» بمجموعة من أروع أغانيه ومنها: «ماتمنعوش الصادقين.. من غير ماتتكلمي.. اعذريني.. قبل ماتواعد.. إسكندراني.. اللي اشترى ريشة.. لحظة غروب.. زي الهوي.. الليلة ليكي..عارفة.. مسألة مبدأ.. خد مني.. الشتا..تيجيش نعيش.. الليل واخره.. إنت المدد..بوابة الحلواني.. كفر عسكر». وقد تفاعل جمهور الحجار مع أغانيه التى لاقت اعجابهم واستحسانهم مرددين«بنحبك يا علي».وشارك بحفل الختام نجوم الأوبرا الفنان مصطفى النجدي والفنانة حنان عصام، والفنان أحمد صبري، وفقرات فنية متميزة لصولو البيانو حمادة النجار، وصولو العود محمود عبد الفتاح العود، ورفع شباك التذاكر بالمسرح لافتة كامل العدد منذ أيام قليلة.وبدأ حفل اليوم بفاصل غنائي للفنان مصطفى النجدي، حيث شارك بأغنيتي: «غالي عليا.. وحياتك يا حبيبي»، ثم صولو العود الفنان محمود عبدالفتاح حيث قدم ثلاث مقطوعات موسيقية هي: «بيت العز.. دارت الأيام.. للصبر حدود».وشدت الفنانة حنان عصام والذي يحمل صوتها عطور زمن الفن الجميل بأغنيتي: «حمدالله على السلامة..ب فتحة ب » وقدم الفنان أحمد صبري رائعتي محمد فوزي وكمال الطويل «داري العيون.. ياللي سامعني»، وشارك كل من صولو البيانو المتميز حمادة النجار بأنامله الذهبية مع صولو الكمان محمد الموجي بأسلوبه الجذاب والمتفرد مقطوعات «اهو ده اللى صار..من تكون حبيبتى..لأ..ليالينا..حكايتى مع الزمان..جبار»، وأحيا الفاصل الثاني الفنان الكبير علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.