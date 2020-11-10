«الإسلامى اللبنانى» يستنكر عرقلة جهود الحريرى لتشكيل حكومة جديدة

أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان عن دهشته واستنكاره الشديدين لتعطيل وعرقلة جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في سبيل تشكيل حكومة جديدة تعمل على إنقاذ البلاد من الأزمات الخانقة وإخراجها من الفراغ السياسي الذي تعاني منه.وأكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن لبنان أحوج ما يكون اليوم إلى حكومة إنقاذ وطنية تكون على مستوى التحديات التي يواجهها، وتتمتع بثقة الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي.ورأى المجلس أن تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية أو فئوية لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة، قائلًا "من المحزن والمخزي معًا أن يجري ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مع ازدياد نسبة المهاجرين من أصحاب الكفاءات ومن الشباب".وأضاف أن الأزمات التي تعصف بلبنان، لا سيما عقب انفجار ميناء بيروت البحري وتداعياته الكارثية، كان يفترض أن تشكل حافزًا للترفع عن الحسابات الشخصية والفئوية الضيقة والارتقاء إلى مستوى المسئولية الوطنية السامية، لافتا إلى أن الوقائع تشير إلى عكس ذلك، بدليل تعطيل مهمة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.وتطرق المجتمعون إلى الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في فرنسا والنمسا وأودت بحياة مجموعة من الأبرياء، مؤكدين إدانتهم الشديدة لهذه الأحداث، ومشيرين إلى أن الدولة بوصفها المسئولة عن المحافظة على حرية الإيمان والمعتقد وعن المقدسات الدينية، هي أيضا المسئولة عن معاقبة المعتدين على هذه الحرية.وأشاد المجلس بالمواقف الأخلاقية السامية التي أعرب عنها عدد من الأساقفة في فرنسا، والتي أكدت على فك الارتباط بين الإساءة والمقدسات الدينية وحرية التعبير.كما أشاد المجلس بالمبادرات التوضيحية البناءة التي قامت بها الحكومة الفرنسية مع الأزهر الشريف في مصر.