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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قواعد مرور استثنائية خلال زيارة السيسي إلى أثينا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:09 م
السيسي
السيسي
منار أحمد
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قالت شبكة "سيجما لايف اليونانية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيضع صباح غد الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى أثينا.

وأكدت تقارير يونانية أن أثينا ستشهد قواعد مرور استثنائية خلال زيارة السيسي، اعتبارًا من الثلاثاء وحتى الخميس.

وستدخل أنظمة المرور الاستثنائية حيز التنفيذ، في أجزاء مختلفة من شبكة الطرق في أثينا العاصمة اليونانية، لتأمين الزيارة الرسمية للرئيس السيسي، وتوفير كل سبل الأمان والراحة خلال زيارته التي تستغرق يومين.

كانت وسائل إعلام يونانية قالت إن السيسي سيزور اليونان غدًا الأربعاء، بدعوة من رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، وسيضع صباح الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وسيلتقي برئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس لبحث القضايا الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأضافت أن رئيسة اليونان ستقيم مأدبة عشاء رسمية للسيسي، مساء الأربعاء، فيما يلتقي الخميس برئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس.

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