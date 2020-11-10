إصابة 8 مواطنين في حادث بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 8 أشخاص بجرح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم عدد من السيارات على طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوى.تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بالقرب من مجمع البترول في مرغم.وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.