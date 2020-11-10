رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 8 مواطنين في حادث بطريق الإسكندرية الصحراوي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
حادث الإسكندرية
حادث الإسكندرية
عمرو المزيدي
طباعة
أصيب 8 أشخاص بجرح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم عدد من السيارات على طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوى.

تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بالقرب من مجمع البترول في مرغم.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 5 مدن جديدة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

مصر وألمانيا تحتفلان بذكرى ميلاد الموسيقار بيتهوفن

«الأصوات الذهبية» بقصر بشتاك.. الخميس

لقاء ثقافي وحكي لتلاميذ المدارس بمركز طلعت حرب

«مسرح صلاح عبد الصبور» في اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بأسيوط