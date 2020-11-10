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فن

على الحجار يختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. الليلة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
على الحجار
على الحجار
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تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 29، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحفل فني للمطرب علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

ويتضمن الفاصل الأول من الحفل باقة متنوعة من روائع التراث لكبار الملحنين، منها غالي عليا، وحياتك يا حبيبي، حمدلله على السلامة، ب فتحة بحبك، دارى العيون، يااللى سامعنى، يقدمها نجوم الأوبرا مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، وصولو العود محمود عبد الفتاح.

ويبدأ الفاصل الثانى من الحفل بدويتو موسيقى لصولو البيانو حمادة النجار، وصولو كمان محمد الموجي، ثم يقدم الفنان علي الحجار مجموعة مختارة من أجمل أعماله الفنية، إلى جانب بعض أعمال التراث.

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