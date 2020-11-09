السيادة السوداني يطلع على أداء النيابة ويؤكد دعمه للنائب العام

اطلع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على أداء النيابة العامة والنائب العام تاج السر الحبر، خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2020.وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن النائب العام قدم عرضا عن أداء النيابة العامة لمجلس السيادة، حيث اطمأن المجلس على ما تقوم به النيابة العامة، واللجان التي شكلها النائب العام.وأبدى مجلس السيادة رضاه عن أداء النيابة العامة والنائب العام خلال الفترة السابقة، وأجاز المجلس التقرير الذي قدمه النائب العام، باعتباره الأول من نوعه، الذي يعرض حول أداء الأجهزة العدلية خلال الفترة الانتقالية.وناقش المجلس العقبات التي تواجه النيابة العامة ووجه بحلها خاصة فيما يتعلق باستيعاب الكادر البشري المؤهل ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.وأكد مجلس السيادة الانتقالي دعمه وثقته في مهنية النائب العام، معربا عن رفضه لـ"السلوك غير المهني لما يسمي بنادي النيابة العامة، والذي يتعارض مع استقلال النيابة العامة ويعتبر معوقا للأداء".كما ناقش المجلس إعادة هيكلة وبناء النيابة العامة، لتقوم بواجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها، مؤكدا ضرورة إكمال هياكل النيابة العامة ومساعدي النائب العام وفق الترشيحات التي يقوم بها النائب العام.وأجاز مجلس السيادة كل الاقتراحات والحلول التي عرضها النائب العام، ووعد بدعمها، مؤكدا دعمه اللامحدود للنائب العام.