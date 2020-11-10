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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم 10 نوفمبر 2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 10-11- 2020، حيث تختلف يوميًا أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وانخفض اليوم سعر الدولار الأمريكي عن أمس الإثنين.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه


وتنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية، اليوم، في البنك الأهلى المصري، وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.

وسجل الدولار الأمريكي عند الشراء 15.62 جنيه مصري و15.72 جنيه مصري عند البيع، كما ارتفع سعر اليورو الأوروبي بمختلف البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري 18.5269 جنيه مصري للشراء و18.7367 جنيه مصري للبيع.

فيما ارتفع الجنيه الإسترليني وسجل 20.495 جنيه للشراء، و20.7614 جنيه للبيع، وسجل سعر الين الياباني انخفاضًا اليوم عند الشراء 14.8705 جنيه، كما سجل عند البيع 15.2311 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي انخفاضًا في البنك الأهلي المصري عند الشراء ليسجل 4.0783 جنيه مصري، وعند البيع 4.1913 مصري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر


واختلفت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، في بنك مصر، عن أمس، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.62 جنيه مصري وعند البيع 15.72 جنيه مصري.

وأكد بنك مصر، أن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.5534 جنيه وعند البيع 18.7037 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.5419 جنيه، وعند البيع 20.7473 جنيه، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر عند الشراء 4.0783 جنيه أما عند البيع 4.1916 جنيه.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6908 جنيه، وعند البيع 51.4819 جنيه، كما سجل الين الياباني 15.083 جنيه عند الشراء وعند البيع 15.2311 جنيه، وسجل الفرنك السويسرى عند الشراء 17.3517 جنيه أما عند البيع سجل 17.4958 جنيه.

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