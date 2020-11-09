«بينهم أبناء الشاطر».. إعادة إدراج 161 إخوانيًا على قوائم الإرهاب
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:44 م
حسام محفوظطباعة
نشرت الجريدة الرسمية، حكم محكمة جنايات حلوان، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمد إدراج 161 إخوانيًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، من بينهم أبناء خيرت الشاطر.
ونص القرار على مد قرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 "قرارات إدراج الإرهابيين" الصادر من محكمة الجنايات في 9\11\2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية ذلك القرار مع ما يترتب على هذا المد من آثار قانونية.
ونص القرار على مد قرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 "قرارات إدراج الإرهابيين" الصادر من محكمة الجنايات في 9\11\2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية ذلك القرار مع ما يترتب على هذا المد من آثار قانونية.