«بينهم أبناء الشاطر».. إعادة إدراج 161 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، حكم محكمة جنايات حلوان، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمد إدراج 161 إخوانيًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، من بينهم أبناء خيرت الشاطر.ونص القرار على مد قرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 "قرارات إدراج الإرهابيين" الصادر من محكمة الجنايات في 9\11\2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية ذلك القرار مع ما يترتب على هذا المد من آثار قانونية.