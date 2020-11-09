الأرصاد تكشف حقيقة تصريحات «البيئة» عن سيول مرتقبة

ردت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على التصريحات المنسوبة لوزيرة البيئة عن سيول مرتقبة.





وقالت «إيمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «لم نعلن أي أخبار بهذا الشأن، الأسبوع الماضي تعرضنا لحالة عدم استقرار وأمطار غزيرة، لكن الأجواء بدأـ تستقر والأمطار تقل شدتها إلى خفيفة ومتوسطة، وغدا ستكون الأمطار خفيفة على المحافظات الساحلية».





وأردفت: «لا توجد أي مؤشرات تشير إلى سيول أو أمطار غزيرة، ولو استجد أي شيء، نصدر تحذيرات قبل سقوط الأمطار أو أي تغير جوي بـ72 ساعة».





وتابعت: «لم نرصد أي حالات قادمة، وغدا أمطار خفيفة على محافظات وجه بحري، وأمطار خفيفة على البحيرة، أما القاهرة وباقي المحافظات لا توجد فرص سقوط أمطار».





ولفتت إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 24 و25 العظمى، نصحت من يخرج في الصباح الباكر أو المساء أن يرتدي جاكت خفيف.



