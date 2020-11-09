جو بايدن يعلن توزيع لقاح كورونا مجانًا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يجب الاتحاد لمواجهة وباء كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة ارتداء الكمامات حفاظًا على الجميع.وأضاف بايدن، خلال كلمة مساء اليوم من مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاويرن: "سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين وحان الوقت لوضع الخلافات جانبًا".وأعرب بايدن عن خالص تعازيه لمن فقدوا أقاربهم جراء إصابتهم بكورونا، مجددًا التحية للفرق الطبية التي تقوم بجهد كبير في مواجهة الوباء.وتعهد الرئيس الأمريكي بأن إدارته ستقوم بتوزيع لقاح كورونا مجانًا على كل الأمريكيين بعد توفره.