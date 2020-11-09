مؤشرات أولية: إعادة بين قرطام وعبد الونيس في دائرة البساتين

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي أعلنتها اللجنة العامة بالدائرة السابعة عشر والتي تضم "البساتين ودار السلام" بمحافظة القاهرة، ومخصص لها 3 مقاعد فوز كل من مرشحي حزب مستقبل وطن حشمت إسماعيل محمود أبو حجر والحاصل على 38 ألف صوت، وخالد عبد الحميد عبده، والحاصل على 36 ألف صوت.ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن إجمالي مرحلة الإعادة ستشهد منافسة بين كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والحاصل على 24 ألف صوت، وعلى عبد الونيس والحاصل على 21400 صوت.وأجريت عمليات التصويت للجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات النواب فى 13 محافظة فقط وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.يذكر أن هناك نحو 31 مليون ناخب يصوتون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".