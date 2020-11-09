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سياسي

مؤشرات أولية: احتفاظ وكيل النواب و7 رؤساء لجان بمقاعدهم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:40 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشفت المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، عن احتفاظ وكيل البرلمان و7 من رؤساء اللجان النوعية بمقاعدهم البرلمانية.

وأظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، احتفاظ كل من عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمقعده داخل مجلس النواب، وكذلك اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، والنائب أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، حيث ترشح كل هؤلاء بالقائمة الوطنية، والتي فازت طبقًا للمؤشرات الأولية بقطاعي القاهرة والدلتا وشرق الدلتا.

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