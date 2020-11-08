«عمليات القاهرة»: لم نتلق أي شكاوى في اليوم الثاني للانتخابات

واصلت غرفة عمليات القاهرة متابعتها للانتخابات البرلمانية، برئاسة اللواء محمد حنفي، سكرتير عام المحافظة.سجل الناخبون في دوائر العاصمة نسبة إقبال متوسطة بحسب اللواء محمد حنفي، الذي قال لـ«الدستور» إن لجان العاصمة سجلت نسبة إقبال جيدة في بعض المناطق، موضحًا أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى.وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر والشمالية بقيادة حسام الدين فوزي أن دوائر المنطقتين سجلت نسبة كثيفة من قبل الناخبين، فيما حث محافظ القاهرة المواطنين على النزول لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم.ويتنافس الناخبون بمحافظة القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشح، ويدلي 7797709 ناخب موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابي.وتأتي المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".