تزايد أعداد الناخبين الشباب في لجان مدينة نصر (صور)





ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

توافد عدد من الناخبين على لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر، للإدلاء بأصواتهم مساء اليوم الأحد، في المرحلة الثانية من انتخابات النواب وسط تشديدات أمنية وإجراءات وقائية حرصًا على سلامة الناخبين.وتصدّر الشباب المشهد الانتخابي وسط أجواء احتفالية على أنغام الأغاني الوطنية قبل ساعات من انتهاء عملية الاقتراع التي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.وفتحت أمس، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غدٍ، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.