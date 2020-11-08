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تقارير ومتابعات

شكاوى وطلبيات.. ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 للعمالة غير المنتظمة والوظائف؟

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:08 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
أحمد عوض
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يعد موقع وزارة القوى العاملة 2020 من أهم المواقع التي تخدم عدد كبير من ، وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز ما يقدمه الموقع من قبل الوزارة، ازدادت أهمية المواقع الخدمية التابعة للوزارت، وذلك في الوقت الذي اتجهت الدولة للتسهيل على المواطنين في إكمال احتياجاتهم بشكل إلكتروني، ففي إطار خطة الحكومة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمصريين عقب انتشار كورونا "كوفيد-19" الذي اجتاح عدد كبير من دول العالم في الأشهر الماضية.

موقع وزارة القوى العاملة 2020 

في هذا السياق، وفرت الوزارة حوالي 20 خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة ( من هنا )، ليستطيع الجميع الاطلاع الكامل على الخدمات للراغبين في إنجازها.

خدمات موقع وزارة القوى العاملة 2020 

- إتاحة النشرة القومية الخاصة بالتشغيل حيث يتم نشر العديد من الفرص الخاصة بالعمل داخل المحافظات وكيفية التسجيل لها.

- توفير خدمة تحديث بيانات المستفيدين من المنحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

- يوجد بالموقع ربط الصلة بالعمل في الخارج وتسجيل البيانات للراغبين.

- تسجيل الطلبيات الخاصة بالشركات من العمالة والقيام بالترشيح إليها.

- وجود شركات إلحاق العمالة الموثقة بالوزارة.

- تنبيه المواطنين بالحرص من الشركات المحظور التعامل معها في مصر والخارج.

- تسجيل بيانات وأسماء المصريين العائدين من الخارج.

- قائمة أسماء وعناوين مكاتب التشغيل الحاصلة على تراخيص العمل للأجانب.

- إيضاح بنود الاتفاقيات بالقوى العاملة المبرمة مع الدول الراغبة في التوظيف بحقوق والتزامات العامل.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 

يتيح الموقع العديد من الخدمات الخاصة بالعمالة وعدد كبير من الخدمات التي تهم قطاع كبير للغاية، حيث يستطيع جميع مستحقي منحة الرئيس السيسي وقدرها 500 جنيه متابعة أخبار موعد صرف المنحة للمستحقين، في الدفعة الرابعة والدفعة التي تليها، ويمكن الدخول على الموقع من هنـــــــــــا.

يذكر أن الرئيس السيسي وجه باستمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتى نهاية هذا العام نظرا، لاستمرار مواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19". 

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