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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة: الكمامة اختراع القرن.. وتجاهلها يضاعف وفيات كورونا 3 مرات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:02 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى
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حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التكدس في المطاعم والأماكن المغلقة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبة بالاتصال بالخط الساخن 105 حال ظهور أي أعراض وتجنب التجمعات والحفاظ على كبار السن من خلال تخفيف الزيارات المنزلية.

وأكدت زايد، أن عدم الالتزام بالكمامة سيضاعف الإصابات، فيما ترتفع الوفيات 3 أضعاف، وهي أهم اختراع في القرن 21، لافتة إلى أن القماشية منها تحمي بنسبة 50%.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأنشطة الأكثر خطورة هي التسوق، والأقل خطورة هي ممارسة الرياضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده الأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية"، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لـ"كوفيد-19".

وتستعرض وزيرة الصحة خلال المؤتمر مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسبة الإصابة، والبروتوكول العلاجي الجديد.

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