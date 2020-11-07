محافظ المنوفية من غرفة العمليات: تزايد أعداد الناخبين (صور)

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر ديوان عام محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين.وقد أشاد محافظ المنوفية بحجم إقبال الناخبين وتزايد الأعداد على المقرات واللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان بنطاق المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، والتأكيد على ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على الحياد التام من المرشحين، وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز من يمثلهم فى الانتخابات.من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات وتذليل العقبات أمام الناخبين، وتوفير سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا على استمرار متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.وفتحت، صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية، البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، هى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.