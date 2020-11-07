محافظة القاهرة: الانتخابات تسير بشكل مُرضٍ

قال اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة ورئيس غرفة العمليات الانتخابية بمحافظة القاهرة، إن سير العملية الانتخابية يسير بشكل مرضٍ.وأكد حنفي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجان سجلت إقبالا في الساعات الأولى للانتخابات البرلمانية 2020.ويتنافس الناخبون فى محافظة القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى"، ويدلي 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة، بها 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزا انتخابيا.وتأتي المقاعد الفردية بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبوالعلا، مقعدين لدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدين لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة– الشروق– بدر– التجمع الأول– التجمع الخامس– القطامية"، مقعدين لدائرة السلام، ومقعدين لـ"عين شمس" ومقعدين لـ"المطرية" ومقعدين لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر– الجمالية– باب الشعرية– الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى– الظاهر– الأزبكية– عابدين– قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم، ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة- حلوان- 15 مايو- التبين".