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تقارير ومتابعات

طريقة الانتخاب بالمرحلة الثانية لـ «نواب 2020».. ومقاعد كل محافظة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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عقب توافد الناخبين على لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية في الساعات الأولى من عملية الاقتراع يدير الكثير من الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى محرك البحث العلمي "جوجل"، لمعرفة طريقة الانتخاب في مجلس النواب وكيفية الاختيار من نظام القوائم والفردي، حيث يتشكل المجلس من 568 عضوا يتم انتخابهم بنظام الاقتراع السري المعلن وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19.

طريقة الانتخاب في مجلس النواب ٢٠٢٠ 

يجب على الناخب قبل الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات ومعرفة مكان لجنته الانتخابية ورقمه في الكشوفات بالرقم القومي ثم التوجه إلى اللجنة مرتديان كمامته حتى يتسنى له الدخول للإدلاء بصوته وسط إجراءات احترازية صارمة ثم عند الدخول يقدم الناخب بطاقته السارية لرئيس اللجنة لإثبات مشاركته في الانتخابات الرئاسية يتسلم الناخب بطاقتي اقتراع أحدهما للاختيار الفردي والثانية للقوائم يختار الناخب مرشحين فقط من بطاقة الاقتراع الفردية وقائمة واحدة فقط من بطاقة الاقتراع بنظام القوائم.

 

نصيب كل محافظة في المرحلة الثانية من مقاعد مجلس النواب

قبل معرفة طريقة الانتخاب في مجلس النواب ٢٠٢٠ المرحلة الثانية، يجب على الناخبين معرفة أن انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية التي تجري حاليا في 13 محافظة نصيب محافظة القاهرة من المقاعد 30 مقعدا بالنظام الفردي و 31 بنظام القوائم، ونصيب محافظة الشرقية 21 مقعدا بنظام الفردي و21 مقعدا بنظام القوائم ونصيب محافظة كفر الشيخ 10 مقاعد بالنظام الفردي و9 مقاعد القوائم، ونصيب محافظة الغربية 14 مقعدا بالنظام الفردي و 16 مقعدا بنظام القوائم، ونصيب محافظة المنوفية 11 مقعد بنظام الفردي و 13 مقعدا بنظام القوائم ومحافظة الدقهلية نصيبها 21 مقعدًا بنظام الفردي و 17 مقعدا بنظام القوائم، محافظة دمياط نصيبها 4 مقاعد بالنظام الفردي و 4 مقاعد بنظام القوائم و نصيب محافظة بورسعيد 4 مقاعد بنظام الفردي و2 بنظام القائمة، ونصيب محافظة القليوبية 14 مقعدا بنظام القوائم و 16 بنظام الفردي، ونصيب محافظة الاسماعيلية 4 مقاعد بنظام القوائم و 5 بنظام الفردي و نصيب محافظة السويس 2 مقاعد بنظام الفردي، و 2 مقاعد بانظام القوائم، ونصيب محافظة شمال سيناء 5 مقاعد بنظام القوائم و مقعدين بنظام الفردي، ومحافظة شمال سيناء نصيبها 2 مقعد فردي و 2 مقعد قوائم.


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