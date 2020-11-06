الانتخابات الأمريكية.. تخبط في وسائل الإعلام بشأن نتيجة «المجمع»

لم تعلن- حتى الآن- نتائج الانتخابات الأمريكية، وسط تخبط في الإعلان عن عدد الأصوات التي حصدها المرشح الديمقراطي جو بايدن في المجمع الانتخابي.وتشير معظم تقارير وسائل الإعلام إلى حصول بايدن على 264 صوتا من 270 يحتاجها للفوز بالرئاسة، ومنها وكالة بلومبرج وفوكس نيوز.فيما حددت وسائل إعلام أخرى، مثل سى إن إن ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، الأصوات التى فاز بها بايدن فى المجمع الانتخابى بـ253 صوتا.وفاز بايدن فى 22 ولاية، منها ولايات ديلاور وكاليفورنيا ونيويورك إلى جانب العاصمة واشنطن، فيما لا يزال هناك 6 ولايات لم تعلن نتائجها حتى الآن.ويأتي السبب وراء تخبط وسائل الإعلان هو أن بعض وسائل الإعلام حسم ولاية أريزونا بأصواتها الـ11 فى المجمع الانتخابى لصالح بايدن بالفعل، بينما لم تعلن نتيجتها حتى الآن، واستخدمت هذا الرقم فوكس نيوز وأسوشيتدبرس وبوليتيكو وول ستريت جورنال.فيما لم تحسم سى إن إن وإن بى سى أريزونا بعد لصالح بايدن، وأبقت إجمالى ما حصل عليه فى المجمع الانتخابى عند 253.