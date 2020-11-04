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مصر

وهبة: مواعيد غلق المحال السياحية سيؤثر على قدوم السائح العربي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:54 م
هشام وهبة
هشام وهبة
رامى حسين
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قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنتي العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين والتدريب بالغرفة، إن الغرفة تقدمت منذ أكثر من شهر بطلب إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار لتعديل مواعيد غلق المنشآت السياحية، لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها في الرابعة صباحًا، وتُعدّل مواعيد العمل في مسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة إلًا أننا فوجئنا بقرارات جديدة من الحكومة بتحديد مواعيد غلق المحال.

أضاف وهبة، لـ«الدستور»، أن هناك أكثر من 1035 منشأة سياحية حصلت على شهادة السلامة الصحية لاستيفائها الاشتراطات الصحية والوقائية المطلوبة وتكبد أصحاب المنشآت الخسائر من أجل تحقيق هذه الاشتراطات أملًا في أن تعوض خساراتهم عند عودتهم للعمل، موضحًا أنه لم تظهر أي حالات مصابة بالفيروس بين رواد المنشآت السياحية، لافتًا إلى أن أصحاب المطاعم السياحية كان ينتظروا الانفراجة بعودة السياحة العربية فى يناير المقبل.

وأشار إلى أن تلك المواعيد المقترحة بالغلق فى الثانية عشرة ليلًا ستجعل السائح العربي يفكر في مقصد سياحي بديل حيث يأتى إلينا من أجل السهر والتمتع بأجواء القاهرة الساحرة.

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