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سياسي

نقيب المحامين يبحث مع «أبوالغيط» القضايا القومية والعربية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:06 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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التقى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة، اليوم الأربعاء.

وامتد اللقاء بينهما إلى ساعة ونصف، تحدثا فيه عن القضايا القومية والعربية الهامة؛ وذلك بمناسبة دعوة النقيب لاجتماع اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ في ديسمبر المقبل.

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