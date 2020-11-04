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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غلق باب التقدم لجائزة التميز الحكومي 7 نوفمبر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:51 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إغلاق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي يوم 7 نوفمبر 2020، في دورتها الثانية.

وفي هذا الإطار، حثّت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المتقدمين للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي على استكمال أوراق تقدمهم وبياناتهم لضمان دخولهم إلى مرحلة التقييم قبل الموعد النهائي للترشح.

وأشارت السعيد إلى أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري، ودعم التنافسية المؤسسية، مشيرة إلى أن هدف الجائزة يتمثل في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الجائزة ستذهب للأكثر تميزا ممن تتوافر به شروط الترشح مع تحقيق المعايير الموضوعة علي الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن عملية التقييم تتم بكل شفافية ونزاهة، وأن ما تم من إضافات على معايير وفئات الجائزة للعام الحالي يراعي شمول كل فئات المجتمع.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من تطبيق فكرة جائزة التميز يعود لحرص الدولة على الارتقاء بكفاءة الخدمات والعمل الحكومي بما ينعكس بإيجابية على المواطن؛ حيث تدعم الجائزة نشر ثقافة المنافسة بين الأفراد والمؤسسات بما يسهم في تطوير كفاءة العمل بها.

من جهته، قال المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن عام 2002 شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، لافتًا إلى إضافة مكاتب التموين، ومكاتب الصحة والتوسع في مكاتب البريد من حوالي 400 إلى ما يزيد عن 2000، فيما يتعلق بفئة الخدمات، بعد أن كانت مقتصرة في 2019 على مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التأهيل الاجتماعي.

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