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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلان حالة الطوارئ في إقليم تيجراي الإثيوبي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
آبي أحمد
آبي أحمد
هبه محمد
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، عن إعلان حالة الطوارئ في إقليم تيجراي المعارض، نقلا عن "رويترز".

وكان إقليم تيجراي قد أنشأ مفوضية انتخابات في 17 يونيو الماضي، وهو ما يعتبر مؤشرًا لتصعيد التوتر مع السلطة المركزية في أديس أبابا.

ودعا المجلس الفيدرالي "الغرفة الثانية للبرلمان" في إثيوبيا، حكومة إقليم تيجراي إلى الوقف الفوري لإجراء الانتخابات التي أعلنت عنها حكومة الإقليم من طرف واحد.

وأكد المجلس عبر التليفزيون الرسمي، أنه إذا استمر الإقليم بتجاوز النظام الدستوري وتعريضه للخطر، سيضطر المجلس إلى ممارسة وتنفيذ سلطاته الدستورية والقانونية، معتبرًا أن تأسيس حكومة إقليم تيجراي لجنة انتخابية الخاصة انتهاك واضح للدستور.

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